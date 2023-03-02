قنصل مصر فى شيكاغو يبحث التعاون المشترك مع حاكم إنديانا (صورة)

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وتناول الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين مصر، وولاية إنديانا، فى مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والثقافية، والعلمية، والفنية فى ضوء ما تشهده الولاية من طفرة اقتصادية، وصناعية، وفى علاقاتها الدولية مع عدد من الدول فى أمريكا الجنوبية، وآسيا، والشرق الأوسط.
ومن جانبه، أعرب إيرك هولكوم، حاكم إنديانا، عن تقديره الكبير لـ مصر وحضارتها وتاريخها الثرى، ولـ الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لما تشهده مصر من إنجازات لمسها خلال زيارته لمصر، خلال شهر نوفمبر الماضى 2022؛ لحضور فعاليات مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، فضلا عن الطفرة الإنشائية، والمعمارية والهندسية فى البلاد.
ولفت حاكم إنديانا إلى أنه التقى خلال زيارته إلى شرم الشيخ مع وزراء التخطيط والبيئة ومع الشركاء التجاريين الواعدين فى مجالات الاستثمار، والتنمية، والبيئة
شارك فى الاجتماع، عدد من من أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية من ولايتى إنديانا وإلينوى.
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