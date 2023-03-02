جدة - نرمين السيد - موعد ليلة النصف من شعبان

وكشفت دار الإفتاء على موقعها الإلكترونى عبر الإنترنت عن حكم الاحتفالُ بِـ ليلة النصف مِن شعبان، حيث أكدت أنه مشروع وأنه لا بدعة فيها كما يروج بعض المتشددين والمتزمتين؛ بل إنه مستحب.

وأضافت الإفتاء: "رغَّبَ الشرع الشريف فى إحيائها، واغتنام نفحاتها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير".

واستطردت: "ولا يؤثر فى ثبوت فضل هذه الليلة ما يُثَار حولها من ادعاءات المتشددين القائلين بأنها بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى مثل آرائهم الفاسدة؛ فإنها مردودة بالأحاديث المأثورة، وأقوال أئمة الأمة، وعملها المستقِر الثابت، وَما تقرر فى قواعد الشرع أنَّ مَن عَلِم حجةٌ على مَنْ لم يعلم".

موعد ليلة النصف من شعبان

وستبدأ ليلة النصف من شعبان لهذا العام 1444 هجريا 2023 ميلاديا؛ من مغرب يوم الإثنين المقبل الموافق 6-3-2023م، وتنتهى مع أذان فجر الثلاثاء المقبل 7-3-2023م.