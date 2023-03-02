4 رهبان و8 قمامصة جدد فى دير الأنبا باخوميوس بـ إدفو (أسماء)

جدة - نرمين السيد - بينما نال 8 من رهبان الدير القسوس رتبة القمصية، بيد الأنبا أرسانيوس، أسقف ورئيس الدير، وهذه هى أول رهبنة، ومنح رتبة القمصية، من بعد سيامة الأنبا أرسانيوس أسقفًا ورئيسًا للدير، فى يونيو 2022.

وشارك فى صلوات الرهبنة والقداس الذى تلاها، الأنبا تكلا، مطران دشنا، والأنبا يواقيم، الأسقف العام لـ إسنا وأرمنت، والأنبا بيشوى، أسقف أسوان، والأنبا توماس، الأسقف العام للشؤون الديرية، ومجمع رهبان الدير بإدفو والخطاطبة.

وشارك فى الصلوات ووفود رهبانية من دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات، ودير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ودير القديس الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، وكذلك وفود من كهنة إيبارشيتى أسوان، والأقصر وإسنا وأرمنت.

والرهبان الأربعة الجدد؛ هم:

الراهب ميخائيل الباخومى

الراهب بقطر الباخومى

الراهب يواقيم الباخومى

الراهب كاراس الباخومى

أما القمامصة الجدد؛ فهم:

القمص شنودة الباخومى

القمص بولا الباخومى

القمص يوأنس الباخومى

القمص مينا الباخومى

القمص أنطونيوس الباخومى

القمص بيمن الباخومى

القمص أنجيلوس الباخومى

القمص هدرا الباخومى