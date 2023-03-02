وأضاف مروان، خلال لقاء خاص مع الإعلامى همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المنظومة قامت على ثلاثة أركان، الأول المؤسسات، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والطفل، والمعاقين، وأيضا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية، وهى الذراع التنفيذية لمتابعة حقوق الإنسان فى أجهزة الحكومة، إضافة لمنظمات المجتمع المدنى.
ولفت إلى أن الركن الثانى هو البنية التشريعية، أى القوانين التى تتناسب مع المعاهدات الدولية المنضمة إليها مصر، مثل تشريعات حقوق ذوى الإعاقة، وبناء الكنائس والمساواة بين المرأة والرجل.
وذكر أن الركن الثالث فى منظومة حقوق الإنسان هو تكوين الكوادر، وتكثيف خبراتها لتعرف كيف تتعاطى مع هذه الحقوق فى الداخل والخارج، وبعد اكتمال هذه المنظومة وضعنا استراتيجية، وضعتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية، مدتها 5 سنوات، بأهداف قابلة للتحقيق وليست أهدافا خالية، وهى الآن فى السنة الثانية وشهدت إنجازات كبرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العدل: أصدرنا تشريعات لتعزيز حقوق الإعاقة والمساواة وبناء الكنائس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.