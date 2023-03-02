وزير العدل: أصدرنا تشريعات لتعزيز حقوق الإعاقة والمساواة وبناء الكنائس

جدة - نرمين السيد - قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إننا لا يمكن أن نصنع استراتيجية لحقوق الإنسان قبل وجود منظومة لحقوق الإنسان، فى ظل وجود نصوص لحقوق الإنسان فى القانون المصرى، حتى لا تتكون خطواتنا عشوائية.





وأضاف مروان، خلال لقاء خاص مع الإعلامى همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المنظومة قامت على ثلاثة أركان، الأول المؤسسات، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والطفل، والمعاقين، وأيضا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية، وهى الذراع التنفيذية لمتابعة حقوق الإنسان فى أجهزة الحكومة، إضافة لمنظمات المجتمع المدنى.

ولفت إلى أن الركن الثانى هو البنية التشريعية، أى القوانين التى تتناسب مع المعاهدات الدولية المنضمة إليها مصر، مثل تشريعات حقوق ذوى الإعاقة، وبناء الكنائس والمساواة بين المرأة والرجل.

وذكر أن الركن الثالث فى منظومة حقوق الإنسان هو تكوين الكوادر، وتكثيف خبراتها لتعرف كيف تتعاطى مع هذه الحقوق فى الداخل والخارج، وبعد اكتمال هذه المنظومة وضعنا استراتيجية، وضعتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية، مدتها 5 سنوات، بأهداف قابلة للتحقيق وليست أهدافا خالية، وهى الآن فى السنة الثانية وشهدت إنجازات كبرى.