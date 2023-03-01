"حضرة العمدة".. صراعات وانقسامات بعد تولي روبى العمودية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 11:24 مساءً - طرح عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل حضرة العمدة المقرر عرضه حصرياً على قناة cbc في شهر رمضان المقبل، وكشف البرومو عن صراعات كبيرة في قرية تل شبورة بعد تولى روبى التي تجسد شخصية صفية الفارس العمودية.

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال،

وفى سياق آخر تنافس روبى في موسم إجازة منتصف العام الجارى، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وبيومى فؤاد ومحمد رضوان وحاتم صلاح وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى والذى انطلق عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" مع يسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح والذى عرض يوم 1 فبراير الماضى.