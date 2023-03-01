مصطفى حسني يقدم «رميم» على قناة ON في رمضان (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 11:24 مساءً - أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تقديم الداعية مصطفى حسنى برنامجا جديدا بعنوان "رميم" طوال أيام شهر رمضان المقبل على قناة ON، حيث طرح الفقى برومو البرنامج عبر حسابه على موقع "فيس بوك".

وكان مصطفى حسنى قدم في شهر رمضان الماضى برنامج "القناع" وناقش البرنامج الفطرة الطبيعية للإنسان التى خلقنا الله تعالى بها، حيث إن الله خلقنا ووضع من صفاته على قدر الإنسان، ولو سيطر الخوف على أى شخص فسيحجب عنه شخصيته الربانية الصادقة، وحينها يخاف أن يعيش رحيمًا فيستباح، ويخاف أن يصون العشرة فيُضمن ولا يقام له وزن.