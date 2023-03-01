رسائل البابا تواضروس فى عظة الأربعاء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حرص قداسة البابا تواضروس الثانى، على إلقاء عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالمقر البابوى بالكاتدرائية العباسية.





وبثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت. ويرصد دوت الخليج فى هذا الإنفوجراف رسائل البابا تواضروس فى عظة الأربعاء. وجاءت أبرز رسائل البابا تواضروس فى عظة الأربعاء على النحو التالى: 1- فى حياتنا نتعرض جميعا للأزمات بكل مراحل الحياة 2- حارب شهوة العظمة والأنا وحب الذات والتعالى والغرور والكبرياء 3- اقتن عين الإيمان بالرجاء فى الله بالصلوات الدائمة 4- اقتن عين الرضا لأن التذمر والعناد هى مدخل للتجارب 5- اقتن عين الخدمة بفرح واخدم بفرح

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