الأنبا بفنوتيوس يفتتح معرض سمالوط للكتاب

جدة - نرمين السيد - وحل الدكتور عماد موريس من مركز باناريون للدراسات الآبائية، ضيفا على الاجتماع الشهرى، والذى تحدث خلال المحاضرة عن "تدبير الخلاص من خلال الأسرار".

عقب ذلك، توجه الأنبا بڤنوتيوس وبصحبته الآباء إلى نادى العهد الجديد، ليقص شريط افتتاح المعرض السنوى للكتاب فى دورته السابعة من الأربعاء ١ إلى الجمعة ٣ مارس الجارى.

يُعدُّ هذا المعرض من المحافِل الثقافية الهامة، والذى يجذب كثيرا من أصحاب الفكر والساعين للمعرفةِ والبحث،

وقد شارك فيه عدد من دور النشر والمراكز البحثية والدراسية المعروفة، اتسمت بالانفتاح والتنوع، بالإضافة إلى ما يقدمه المعرض من ندوات ومحاضرات ونقاشات مفتوحة للجميع كل فى مرحلتهِ.