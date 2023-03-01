وزير العدل: مصر ملزمة بتقديم تقارير دورية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامى همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مجموعة من الصكوك الدولية المنظمة لحقوق الإنسان على مستوى العالم، ومن أهم هذه الصكوك هو العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى ينص على الحقوق التى يجب أن تراعيها الدول ويضع آلية لمتابعة التزام الدول بتنفيذ هذه الحقوق.

وأوضح أن مصر وقعت على هذا العهد سنة 1981، وبالتالى أصبحت مصر ملزمة بتقديم تقارير دورية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان للجنة المعنية بهذا العهد، عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وذكر أن آخر تقرير قدمته مصر لهذه اللجنة كان سنة 2001، وتوقفنا حتى عام 2019، حين قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه يجب على مصر الالتزام بتعهداتها الدولى، وأصر الرئيس على تقديم التقرير بكل شفافية وإيضاح حالتنا كما هى وذكر التحديات التى تواجهنا أما الرأى العام العالمى.