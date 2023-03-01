البابا تواضروس يعظ حول مواجهة الأسرة للأزمات

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالمقر البابوى بالكاتدرائية العباسية، وبثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.





استكمل قداسته سلسلة "محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة"، وتناول جزءا من الأصحاح الرابع فى إنجيل معلمنا متى (الأعداد من 1 إلى 11)، وأشار قداسته إلى موضوع الأحد القادم وهو "أحد التجربة"، وحروب عدو الخير التى واجهها السيد المسيح بعد صيامه وأشكالها فى حياة الأسرة، من خلال:

1- شهوات الجسد "فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا":

- شهوة الطعام والسمنة "«إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا»" (مت 4: 3).

- المتعة الحسية وحب التملك والقنية، كما فى مثل الغنى الغبى "إنسان غنى أخصبت كورته،... وقال: أعمل هذا: أهدم مخازنى وأبنى أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتى وخيراتى،... فقال له الله: يا غبى! هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التى أعددتها لمن تكون؟" (لو 12: 16 - 20)، والشهوة الأخلاقية كما فعل أمنون مع ثامار "ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، حتى إن البغضة التى أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التى أحبها إياها. وقال لها أمنون: «قومى انطلقي»." (2صم 13: 15).

2- شهوة العظمة والغرور "فاطرح نفسك":

- التعالى فى المظهرية والوجاهة الاجتماعية، وكيف يكون الإنسان مشهورا.

- "الأنا" فى التعامل مع أفراد الأسرة، والعنف الأسرى والتنمر.

- الغرور والكبرياء مثلما يحدث عندما يستحوذ الزوج على الحديث، أو أن تستحوذ الزوجة على الكلام فى الشكوى، "مكرهة الرب كل متشامخ القلب" (أم 16: 5)، بينما روح الاتضاع تغلب، كما يقول القديس بولس الرسول "لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم" (فى 2: 3)، ويقول القديس بطرس الرسول "«الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة»" (1بط 5: 5).

3- عبادة ممالك الدنيا "وسجدت لى":

- الإلحاد وعبادة الذات.

- عبادة الميديا، وزمن الشاشة، ونشر الأفكار المنحرفة.

- "مجتمع الميم" والذى يضم المثلية الجنسية، والمتحولين جنسيا، ومزدوجى الميل.

- عبادة العلم، والذكاء الاصطناعى، والاستغناء عن ربنا "لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم" (رو 12: 2)، "فأميتوا أعضاءكم التى على الأرض: الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذى هو عبادة الأوثان" (كو 3: 5).

ثم طرح قداسة البابا تساؤلا: كيف نواجه الأزمات فى رحلة الحياة؟

1- اقتن عين الإيمان بالرجاء، والإيمان يروى بالإنجيل والصلوات الدائمة للحماية، "«لأنه تعلق بى أنجيه. أرفعه لأنه عرف اسمى." (مز 91: 14)، "بل نفتخر أيضا فى الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا،... والرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رو 5: 3 - 5).

2- اقتن عين الرضا، لأن التذمر والعناد هى مدخل للتجارب، "لا تهتموا بشيء، بل فى كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله" (فى 4: 6).

3- اقتن عين الخدمة بفرح، واخدم بفرح كما قدمت الأرملة لإيليا النبى وحصلت على وعد "إن كوار الدقيق لا يفرغ، وكوز الزيت لا ينقص، إلى اليوم الذى فيه يعطى الرب مطرا على وجه الأرض" (1مل 17: 14).