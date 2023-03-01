وزير الداخلية يبحث مع نظرائه العرب سبل تطوير آليات التعاون الأمنى (صور)

وقد تضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة، التى فرضتها الظروف السياسية والإقتصادية العالمية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع الوزارى ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمى، مشيرا إلى أن المعطيات الحالية تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، والتصدى الحاسم لمرتكبيها للحيلولة دون العبث بمقدرات الدول وزعزعة إستقرارها.
كما أكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب، حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها فى شتى المجالات الأمنية، انطلاقا من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة الدول العربية.
كما تم الإتفاق فيما بين السادة الوزراء على إستكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الإتصال المعنية، لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.
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