وزير الداخلية يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه في 9 دول على هامش مشاركته بمجلس وزراء الداخلية العرب (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 09:30 مساءً - عقد محمود توفيق وزير الداخلية عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء داخلية 9 دول (الإمارات – قطر - البحرين – تونس – الأردن – فلسطين - لبنان – اليمن – الصومال) ونائب مدير منظمة اليوروبول.

وقد تضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية والإقتصادية العالمية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية ، بالإضافة لإستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع الوزارى ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمى ، مشيراً إلى أن المعطيات الحالية تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها ، والتصدى الحاسم لمرتكبيها للحيلولة دون العبث بمقدرات الدول وزعزعة إستقرارها.

كما أكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من السادة وزراء الداخلية العرب حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها فى شتى المجالات الأمنية ، إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة الدول العربية.

كما تم الإتفاق فيما بين السادة الوزراء على إستكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الإتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.