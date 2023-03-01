متحدث الحكومة يكشف تفاصيل قرار العمل بنظام التوقيت الصيفي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 09:29 مساءً - كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، واتخاذها قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي.

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، إن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء؛ في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية وفقا للدراسات.

وأضاف السفير نادر سعد، أن هذه الوفرة تُساهم في تشغيل محطات الكهرباء؛ وهو أمر سيُساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج، أيضًا، سيوفر المورد الدولاري بشكل جيد.

وأوضح متحدث الوزراء، أن 40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لنفس هذا الغرض وهو توفير الطاقة، لافتًا إلى أن هذا التوقيت يمتد في أوروبا وأمريكا إلى 7 أشهر؛ وهو قرار مدروس ولا يتم اتخاذه هباءً.

ولفت السفير نادر سعد، إلى أن بداية التطبيق سيكون يوم 28 أبريل؛ بعد انتهاء شهر رمضان بحوالي 5 أيام، وسنعود للتوقيت الشتوي في الأسبوع الأخير من أكتوبر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو ما يعني تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.