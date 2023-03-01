مدبولي: اهتمام بالغ من مصر بمساعدة أشقائها في دول حوض النيل وتعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 09:29 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر مهتمة بشدة بمساعدة أشقائها في دول حوض النيل، وتوفير كل ما يمكن من مساعدات فنية مختلفة، من أجل تعزيز التعاون مع هذه الدول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإيلاء الاهتمام بتلبية احتياجات الدول الشقيقة والصديقة من المساعدات الفنية والخبرات المختلفة، لتمكين هذه الدول من حسن إدارة مواردها المائية ومعالجة أية مشكلات قد تواجهها في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل.

وعرض وزير الموارد المائية والري، نتائج الزيارات التي قام بها خلال الأيام الماضية، إلى ست من دول حوض النيل، هي السودان، وجنوب السودان، وكينيا، وبوروندي، وتنزانيا، والكونغو الديموقراطية، موضحاً أنه حرص خلال الزيارة على التعرف على احتياجات هذه الدول الصديقة من المساعدات الفنية في مجال إدارة الموارد المائية، وما يمكن أن تسهم به مصر من مساعدات لهذه الدول.

كما استعرض الوزير نتائج المباحثات التي أجراها مع الوزراء والمسئولين الحكوميين، وكذا عدد من البرلمانيين، في الدول التي زارها، مضيفاً أن هناك تحضيرات لزيارة دول أخرى من حوض النيل في الفترة المقبلة، كما سيتم تفعيل عدد من أطر التعاون المختلفة مع مصر.