فرحات: حريصون على تعزيز ريادة جامعة المنيا ودورها فى خدمة المجتمع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الجديد، حرصه على تحقيق ما تصبو إليه الجامعة وأبناؤها المخلصون من تعزيز مكانتها ورؤيتها فى تنفيذ خطط الدولة الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة، والنهوض بمنظومة التعليم العالى بمصر.





وثمن فرحات - وفقًا لبيان اليوم الأربعاء - مجهودات قيادات الجامعة السابقين، مؤكدًا تعزيز دور الجامعة الرائد فى إعداد أجيال وكوادر من الشباب الواعى المنتمى لوطنه والمؤهل لسوق العمل المستقبلى فى جميع المجالات، وتعظيم موارد الجامعة الذاتية وخدمة مجتمعها المحلى. جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، كل من الدكتور مصطفى عبد النبى رئس جامعة المنيا السابق، والدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا الأسبق، والدكتور محمد جلال حسن، والدكتور أحمد شوقى زهران والدكتور أحمد السيد، نواب رئيس الجامعة السابقين حيث حرصوا على تقديم التهنئة له لتوليه رئاسة الجامعة بعد صدور القرار الجمهورى أمس.

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