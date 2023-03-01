وفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية يزور الأكاديمية العسكرية

بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية رحب خلالها بالحضور،
مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة متسلحين بالعلم والمعرفة فى كافة المجالات، بما يمكنهم من خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته.
كما تضمنت الزيارة عقد ندوة تثقيفية تخللها إلقاء محاضرات بواسطة نخبة من الخبراء الإستراتيجيين
وأساتذة الإعلام عن جهود الإعلام العسكرى فى إبراز دور القوات المسلحة المصرية
بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى التصدى للأعمال الإرهابية بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار.
كما قام الوفد بزيارة متحف الكلية الحربية الذى يحتوى على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية، وكذا المرور على عدد من ميادين اللياقة البدنية وتطعيم المعركة، وشاهد الوفد عرضًا عسكريًا أظهر مدى الانضباط الذى يتمتع به طلبة الأكاديمية العسكرية.
وفى ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة.
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