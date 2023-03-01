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قافلة طبية توعوية وتوزيع 187 شنطة إسعافات أولية بقرى مركز نخل بوسط سيناء (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 08:24 مساءً - تشهد قرى جنوب مدينة نخل بشمال وسط سيناء  تنفيذ الدولة لعددا من المشروعات والخدمات من خلال مؤسساتها الرسمية ومن بينها مديرية التضامن الاجتماعي وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

 

ونفذ فريق عمل إحدى الجمعيات الأهلية بالجورة  عددا من الزيارات المنزلية في قري مركز نخل  بوسط سيناء والتي تبعد عن مدينة العريش نحو 300 كم لدعم الأهالي بالخدمات والندوات التثقيفية الطبية.

 

 

شملت الزيارة القرى والتجمعات التالية (الشياحة و بئر 7 وبئر 8 ومنطقة المطيلع ومنطقة أبو روث وتجمع البيضاء التابع لقرية الكونتلا) التي تتبع مركز ومدينة نخل، حيث تم خلال الجولة الميدانية تنفيذ زيارات منزلية لتثقيف المواطنين في هذه القري صحيا وتزويدهم بعدد 187 شنطة إسعافات أولية بمشتملاتها لتعزيز الخدمات الطبية بهذه القري ذات الطبيعة الجبلية الوعرة .

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واستمرت القافلة التثقيفية استمرت على مدار يومين متواصلين وبالتعاون مع مجلس مدينة نخل والإدارة الصحية حيث تم الوصول لهذه الأسر في منازلهم  تحقيقا لهدف الوصول للفئات المستهدفة أينما كانت.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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