"اليوم" يعرض تقريرا عن الإعلامية صفاء حجازى فى ذكرى ميلادها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 08:24 مساءً - عرض برنامج "اليوم" تقريرا عن ذكرى ميلاد الإعلامية الراحلة صفاء حجازى، والتى شغلت عدة مناصب قيادية منها رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وشمل التقرير الحديث عن محطات فى حياة الراحلة صفاء حجازى وأهم المناصب التي تولتها ولقب المرأة الحديدية لحنكتها الإعلامية المتميزة.

بدأت صفاء حجازى عملها الإعلامى من خلال الإذاعة المصرية فى الثمانينيات من القرن الماضى بعد أن قرأت إعلانا يطلب مذيعات جدد، ومع تألقها ومهنيتها انتقلت لقراءة نشرة الأخبار في الفضائية المصرية بمطلع التسعينيات تحت عنوان "بانوراما الصحافة".

ويعد برنامج "بيت العرب" أحد أبرز برامج صفاء حجازي على التليفزيون المصري، وقدمته من داخل جامعة الدول العربية، وعلى مدار 20 عاما من تقديمها لبرنامجها الشهير تناولت وألقت الضوء على أبرز القضايا التي تهم الوطن العربي وتغطية لمختلف الموضوعات المهمة التي تفرض نفسها على الساحة العربية.

كما أجرت صفاء حجازي من خلال برنامج "بيت العرب" حوارات مميزة مع العديد من الرؤساء العرب والسياسيين البارزين، وتعد أول سيدة تتولى منصب رئيس قطاع الأخبار عام 2013، وأيضا يسجل مشوارها الإعلامي الرائد أنها أول امرأة تتولى منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 2016.

وفي فترة تولي صفاء حجازي رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري أطلقت قناة "ماسبيرو زمان" التي تبث فضائياً وأرضياً وتختص بعرض تراث ماسبيرو القديم وأبرز البرامج والملسلسلات التي كانت تعرض على التليفزيون المصري قديما.