وزير النقل: تكلفة تطوير قطاع النقل البحرى 200 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 08:24 مساءً - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، تكلفت 7 مليارات جنيه مصرى للأعمال الإنشائية، و3 مليارات جنيه للأجهزة والبنية الموجودة، بإجمالى 10 مليارات جنيه مصر، ممولين من هيئة قناة السويس، وميناء الإسكندرية، وهيئة الموانئ.

وأضاف وزير النقل، خلال تفقده محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أن تطوير قطاع النقل البحرى تكلف 200 مليار جنيه مصرى، مشيرا إلى أن المردود يساوى أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن مصر كانت تدفع سنويا 3 ملايين دولار للسفن المتأخرة، بسبب عدم تطوير الموانئ والازدحام، ولكن بعد تطوير الأرصفة تخطينا هذا.

وقال وزير النقل، إنه يتم إنشاء مصنع حاويات ومصنع كرتون فى ظهير ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن الموانئ لم تتأثر بسعر الصرف وذلك لأن الدولة تعاقدت مسبقا على الأعمال الجارية، وكذلك يتم تنفيذها من خلال شركات مصرية، ومعظم الخامات المستخدمة فى تنفيذ تطوير الموانئ تتم بخامات مصرية.

وأضاف: تجارة الترانزيت لا تشغل الموانئ أو وسائل المواصلات والعائد منه كبير، وتطوير الموانئ يجعلنا وجهة لتجارة الترانزيت، وكل الموانئ بها ترازيت حاليا، مشيرا إلى أنه تم تسويق محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، من خلال المشغل للمحطة.