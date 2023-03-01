"اليوم" يعرض تقريرا معلوماتيا عن إنجازات الدولة المصرية بمحافظة المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 08:24 مساءً - عرض برنامج "اليوم" تقريرا عن ما تم إنفاقه على بناء وحدات الإسكان الاجتماعى وقطاع مياه الشرب وقطاع التعليم والنقل والمواصلات وقطاع الكهرباء والتضامن الاجتماعى، الذى يستهدف بناء الإنسان وبناء حياة اجتماعية له وما تم خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه فى الفترة الماضية.

وسلط التقرير المعلوماتى الضوء على ما تم من تنمية في محافظة المنيا من 2014 وحتى 2022 في كافة القطاعات من نقل وكهرباء وتضامن اجتماعى وصحة وتعليم عالى بالأرقام، كما سلط الضوء على المكتبات وقصور الثقافة والاكاديميات العلمية .

وتشهد قرى محافظة المنيا تطورا كبيرا مع مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وكان من نصيب محافظة المنيا فى المرحلة الأولى 192 قرية و757 تابعا لها بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه، وبعد مرور وقت قصير على أطلاق تلك المبادرة تحولت القرى إلى خلايا نحل تعمل ليل نهار من أجل أنجاز تلك المشروعات، والتى يأتى فى مقدمتها الصرف الصحى والوحدات الصحية التى انتهى منها الكثير وتم تسليم عدد منها بشكل مبدئى.