القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية للعاملين بمراكز سيطرة الشبكة الوطنية

جدة - نرمين السيد - عقدت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، الدورة التدريبية التأهيلية الأولى للعناصر الحكومية العاملة بمراكز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظات "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء - الأقصر" بالإضافة إلى العاملين بوزراة التنمية المحلية والمخطط انضمامهم إلى مركز سيطرة الوزارة الجارى إنشائه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتصبح تلك العناصر مؤهلة ومدربة على التعامل بسرعة ودقة مع كافة أنواع الأحداث المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابى على الخدمات المُقدمة للمواطنين.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية خلال شهر أكتوبر الماضى والمتضمنة التأكيد على حسن اختيار العناصر الحكومية المخطط عملها بمراكز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظات. وقد تم خلال الدورة تنفيذ الجزء العملى من خلال فرض السيناريوهات المختلفة لقياس جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة والوصول إلى التمكن اللحظى والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة والسيطرة عليها وإنهائها خلال مدد زمنية قصيرة طبقاً للمعمول به عالميا. يأتى ذلك تمهيدًا لتعميم الشبكة واستكمال إنشاء وتجهيز مراكز السيطرة الموحدة بالمحافظات وتجهيز غرف العمليات التخصصية المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والخدمات العامة وتجهيز عناصر الأطقم الميدانية بمعدات وأجهزة الشبكة وتلقى البلاغات بأنواعها المختلفة. وبلغت نسبة نجاح الدورة 100% حيث تميز الدارسين بالمشاركة الفعالة فى جميع فعاليات الدورة، حضر فعاليات حفل تخرج الدورة رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية وعدد من المسئولين بوزارة التنمية المحلية.

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