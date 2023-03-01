نص كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس

جدة - نرمين السيد - وألقى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس، وزراء الداخلية العرب، كلمة رفع خلالها إلى الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، أخلص معانى التقدير والعرفان للرعاية الكريمة التى يُوليها للتعاون الأمنى العربى، ودعمه الموصول لمسيرته الـمظفرة، كما أعرب توفيق شرف الدين وزير الداخلية ولمعاونيه كافة عن جزيل الشكر والتقدير لما يحيطون به الأمانة العامة من عناية واهتمام، ولما تقدمه الوزارة الموقرة دائما لأنشطة المجلس من تسهيلات عديدة تسهم فى تحقيق الغايات المأمولة وكذلك توجه بأخلص معانى التقدير والعرفان إلى الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سائر إخوانه وزراء الداخلية العرب على دعمهم الدائم للأمانة العامة وللعمل الأمنى العربى المشترك.

وأكد على أن الشكر موصول إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على الجهود الحثيثة التى يقوم بها لتطوير منظومة العمل العربى المشترك والاهتمام الخاص الذى يوليه للأمانة العامة للمجلس.

وجاءت كلمته على النحو التالى:

يسعدنى أن أعبر عن ارتياحنا البالغ واعتزازنا العميق، بالنجاح الكبير الذى حققته دولة قطر العزيزة فى تنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2022م، التى تُنظم لأول مرة فى بلد عربى بل فى الشرق الأوسط كله، ويحق لنا كعرب أن نفخر بالتنظيم المحكم والأجواء المتميزة التى طبعت هذه الكأس وجعلت منها بشهادة المراقبين أفضل دورة من دورات كأس العالم.

ولا يفوتنا كذلك أن نثمن عاليا استثمار هذا الحدث العالمى الكبير فى نشر قيم الحضارة العربية الإسلامية والتعريف بالتراث العربى وإسهاماته الحاسمة فى الحضارة الإنسانية.

وإننى إذ أشيد بما تحقق من نجاحات رائعة مشرفة، لأغتنم هذه المناسبة لأجدد التهانى لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على هذا النجاح المنقطع النظير، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح واطراد التقدم والازدهار.

نلتقى اليوم ومجلسنا فى أَوْج عطائه، قد بلغ أَشُدَّه بعد أربعين سنة من العمل الدؤوب والسعى الحثيث لتعزيز التعاون بين الدول العربية فى مجال الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

حدثٌ فارق كان ذلك المؤتمر الاستثنائى لوزراء الداخلية العرب الذى عقد بالرياض عام 1982م، برئاسة المغفور له بإذن الله فقيد الأمن العربى سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، مؤتمرٌ كان بالفعل استثنائيا إذ أقر النظام الأساسى للمجلس مُعلنا بذلك تحوّلا نوعيا فى العمل الأمنى العربى المشترك، ومُـمهدا الطريق لمسار حافل بالإنجازات والمكاسب الأمنية انطلق فى العام نفسه بانعقاد أول دورة للمجلس فى شهر ديسمبر بالدار البيضاء.

تاريخٌ عبِقٌ بالوئام والتفاهم تَطبعه روحُ التضامن بين الدول العربية النابعةُ من قناعة راسخة بأن الأمن العربى كلٌ لا يتجزأ وأن اختلال الأمن أو استشراء الجريمة فى أى بلد عربى لا بد أن تكون له تداعياتٌ وخيمة على سائر البلدان العربية.

ولعلّ أحد أسباب هذا النجاح أن مجلسنا الموقر حريص على تقييم آليات عمله، بما يحقق المواكبة المستمرة للتطورات الأمنية ويسمح بمعالجة التحديات المستجدة والتهديدات الإجرامية الناشئة، وهو ما يتجلى فى عدة بنود من جدول الأعمال.

فستنظرون اليوم على سبيل المثال فى تعديل بعض مواد أنظمة المجلس بما يتناسب مع التطورات الحاصلة فى مجال عمله، كما ستنظرون فى تفعيل عمل المجلس فى مجال الأمن السيبرانى ومكافحة الجريمة الإلكترونية وفى مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان فى سياق إنفاذ القانون.

وأود أنَّ أشير الى مشروع إنشاء فريق عمل عربى للتبادل الفورى للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو ما يتقاطع مع المقترح القيم الذى تقدمت به المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون العربى فى مواجهة هذه الآفة والوقاية منها من خلال إجراءات عملية تحد من الانتشار الكبير الذى تعرفه فى الوطن العربى.

يسعدنى فى الختام، أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى حمود بن فيصل البوسعيدى، وزير الداخلية فى سلطنة عُمان، رئيس الدورة المنصرمة للمجلس، على رعايته الكريمة للأمانة العامة ومتابعته الحثيثة لأعمالها، واثقاً من أن زياد هب الريح، وزير الداخلية فى دولة فلسطين، للدورة الأربعين ستعطى دفعاً قوياً للتعاون الأمنى العربى.

كما يسرنى أن أرحب بالوزراء الذين يشاركون فى أعمال المجلس للمرة الأولى، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح فى أداء مهامهم النبيلة، وواثقاً من أننا سنلقى منهم كل الدعم والمساندة.

وبدأت صباح، اليوم الأربعاء، جلسات الدورة الأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجمهورية التونسية بحضور كلا من توفيق شرف الدين، ممثل الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.