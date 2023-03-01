بروتوكول بين حياة كريمة وأبو هشيمة الخير لتوزيع 200 ألف كرتونة فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة أبو هشيمة الخير، اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون، لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، على المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.





وقع البروتوكول النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسسة "أبو هشيمة الخير"، والدكتورة عهود وافى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة". يأتى توقيع البروتوكول تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية، واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك. من جانبه أشاد النائب أحمد أبو هشيمة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك لما تتميز به المؤسسة من التنظيم الجيد والدقة والسرعة فى تنفيذ المبادرات، وامتلاكها قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، منوها عن تعاون جديد مع المؤسسة سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة. يذكر أن هذا التعاون بين المؤسستين ليس الأول من نوعه، فقد شاركت مؤسسة أبو هشيمة الخير فى المرحلة الأولى من مبادرة "يدوم الفرح"، التى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، لتأهيل وتجهيز 100 من الفتيات المقبلات على الزواج فى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة بنى سويف، فى 8 يوليو 2022. كما وقعت المؤسستان بروتوكول تعاون مشترك فى 5 نوفمبر 2022، لتقديم الدعم النقدى لـ 14 ألف أسرة ضمن الأولى بالرعاية بمحافظة بنى سويف.

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