وزيرة البيئة تناقش مع مساعديها إجراءات الانتقال لمقر العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع عدد من مساعديها بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لمناقشة عدد من الملفات المهمة والموقف التنفيذى لها، وإجراءات الوزارة للإعداد لعملية الانتقال الفعلى للعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة، وأجهزة تكنولوجيا الاتصالات لدعم التشغيل الرقمى.





حيث استعرضت الوزيرة موقف قطاعات الوزارة المختلفة، والاستعداد النهائى للانتقال للعاصمة، وما تم إنجازه من تجهيزات للإطمئنان على توفير كافة التسهيلات ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر، وكذلك الموقف النهائى لأرشفة جميع الملفات والأوراق المتداولة داخل وزارة البيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية، مشيرة إلى أنه يتم تدريب الموظفين على أنظمة التشغيل الحديثة بما يتماشى مع هذه النقلة النوعية. كما تابعت وزيرة البيئة، ما تم تنفيذه من اجراءات لكى يكون مبنى وزارة البيئة نموذج للاستدامة البيئية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، من حيث الطاقة والمياه ومنظومة المخلفات، بالإضافة إلى الاهتمام بوجود النباتات والأشجار داخل الوزارة والمنطقة المحيطة بها، اتساقا مع التوجه العالمى الجديد نحو التوسع فى المبانى المستدامة.

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