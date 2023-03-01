الضرائب تطبق الفاتورة الإلكترونية لتحقيق رؤية مصر 2030

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 04:26 مساءً - حضر قيادات من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ندوة خاصة برعاية جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح يوم الثلاثاء. لوصف كيفية استخدام برنامج الفاتورة الالكترونية وأنظمة الإيصالات الإلكترونية بطريقة تساعد مصر على تحقيق رؤية 2030.

بالإضافة إلى د. محسن الجيار مدير خدمة دافعي الضرائب والمتحدث الإعلامي لمصلحة الضرائب، ترأس الندوة د. الدكتور مصطفى فرغلي هو وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لضرائب القيمة المضافة بمنطقة القناة الغربية.

ما مدى أهمية بقاء الشركات وإدارة الضرائب على اتصال دائم؟

أدار الندوة الدكتور محمد عيسى والذي يتقلد منصب رئيس لجنة الضرائب وأكد على أهمية التواصل المستمر والمتواصل بين الشركات وكذلك مصلحة الضرائب في ظل التقدم التكنولوجي السريع للنظام وانتشار التعامل بالفواتير الإلكترونية.

الدكتورة هالة صلاح الدين المدير العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان أكدت من جانبها على توافر الفرصة في أكثر من ندوة لتحقيق المنفعة الكاملة لأعضاء الجمعية للتعرف على أهمية الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وآلية تطبيقها وكيفية تجنب مخاطر القيمة المضافة.

وناقش موضوع الساعة الدكتور مصطفى فرغلي وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لضرائب القيمة المضافة بمنطقة القناة الغربية. وشدد على اهمية تحميل برنامج الفاتورة الالكترونية. التحدث مدير الإدارة المركزية لضرائب القيمة المضافة لمنطقة القناة الغربية باستفاضة عن مزايا استخدام الفواتير الإلكترونية للشركات.

سبب استخدام الفاتورة الإلكترونية

وفقًا للدكتور محسن الجيار، مدير خدمة دافعي الضرائب والمتحدث الإعلامي باسم مصلحة الضرائب، فإن الهدف من تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تدعو إلى أن تكون جميع المعاملات بلا أوراق وخالية من المعاملات النقدية المباشرة. . وأشار إلى أن تنفيذ ذلك يقوم على ركيزتين هما الاستحقاق والتعامل. البنك المركزي هو المنظمة المسؤولة عن هذا. يتم تنفيذ السياسة النقدية من خلال الشمول المالي.

وبحسب القانون رقم 71، أفاد المتحدث الإعلامي لمصلحة الضرائب بأن عدم إصدار فاتورة إلكترونية يعرض الشركة لغرامات تتراوح بين عشرين ألف ومائة ألف جنيه. وأشار المتحدث أيضًا إلى أنه يجب تضمين أي معاملة، سواء كانت متعلقة بالضرائب أم لا، في الفاتورة الإلكترونية قبل تحديد نظام الفوترة الإلكتروني كمصدر. معلومات تساعد في التفتيش عن طريق المعاملات للحكومة المصرية بشكل عام ومصلحة الضرائب بشكل خاص.

وفقًا لقرار وزير المالية رقم 188، يجب إجراء عمليات الشراء بفاتورة إلكترونية من جهة طُلب منها إصدار فاتورة إلكترونية. وأوضح مدير خدمة الممول، أن المنطقة العاشرة من رمضان ضمن المرحلة الثامنة بدأت في 15 سبتمبر 2022، وأن أي ممول مطالب بإصدار فاتورة إلكترونية منذ ذلك التاريخ. كما يحظر عليهم إجراء عمليات شراء بالفواتير الورقية. دون استخدام الفواتير الإلكترونية أو الاستيراد أو التصدير.

تنبيهات حول مشاكل تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وناقشت الندوة على وجه الخصوص عملية التسجيل التي تتطلب اثنين من "المسؤولين" وأكثر من مستخدم واحد للتسجيل في النظام، بالإضافة إلى مشكلة الرموز. تحدث مدير خدمة الممول عن رموز الصناعة، مؤكداً على أهمية ترميز كل منتج من أجل تحقيق الاحتراف وتوسيع دائرة الانتشار.

تمت مناقشة عملية حرق الفواتير، والتي تشير إلى تسجيل الفواتير برقم تسجيل شركة أو مؤسسة دون علم الشركة أو المؤسسة لصالح الكيانات الأخرى التي تشتري من البائعين بدون فواتير، في الندوة. في حالة وجود هذه الكيانات، يتم تحذيرها من المخاطر في تقرير القيمة المضافة. يجب فحص الفواتير الإلكترونية ورفضها من أجل مكافحة ذلك. لا تنتمي للمؤسسة أو المؤسسة، وإذا مرت فترة الرفض، يمكن اتخاذ أحد الخيارات التالية: يمكن إخطار مكتب ضريبة القيمة المضافة؛ يمكن إزالة الفواتير الإلكترونية التي لا تخص المؤسسة من المرفقات؛ أو قد يتم إخطار مهمة القيمة المضافة عبر البريد الإلكتروني بأن الفواتير الإلكترونية لا تنتمي إلى المؤسسة.

تمت مناقشة العديد من القضايا والإستعلام عن الفاتورة الإلكترونية. بينما علق الدكتور محسن الجيار المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب، على أن التطوير يجب أن يتم من خلال تخصيص كود لكل حجم أو كود لكل أمر تشغيل على حدة، اشتكى أحد ممثلي شركة صناعة السجاد من وجود من رمز واحد على العديد من العناصر.

برنامج الفواتير الإلكترونية من سيسماتكس

إن طريقتك المفضلة هي عمل فاتورة إلكترونية، والتوقيع عليها إلكترونياً، وإرسالها، واستلامها، ثم التحقق من شرعيتها عبر نظام مصلحة الضرائب المصرية.

قم بزيادة إمكانات عملك مع إعطاء نفسك بدائل إدارة إضافية. تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتسجيل وإرسال وتأكيد والموافقة على كل فاتورة وحساب عميل كجزء من نظام الفوترة الإلكترونية.

يتم إدخال معلومات العميل وفقًا لنظام الضرائب المحوسب.

لتشفير السلع ومطابقتها، استخدم نظام الترميز الموحد.

لتوصيل معلومات الفواتير، قم بتسجيل الفواتير الإلكترونية مع خيارات إخطار البائع والمشتري.

تأكد من أن الفواتير صحيحة وتلتزم باتفاقيات الترميز GS1 أو EGS الخاصة بالنظام.