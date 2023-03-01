الملحق التجارى السعودى يشارك فى افتتاح مصنع تجميع حافلات النقل بالسويس- صور

جدة - نرمين السيد - شهد الملحق التجارى بالسفارة السعودية، زايد بن عبدالله الأسمرى، نيابة عن السفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، افتتاح الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل ATM Misr (السعودية)، مصنعا لتجميع حافلات النقل بمدينة السويس الجديدة على مساحة 164 ألف متر مربع بالتعاون مع شركة كينج لونج الصينية.





حضر الافتتاح محافظ السويس عبد المجيد صقر وعدد من المسؤولين المصريين، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل ATM Misr حامد المطبقانى إن هذا التحالف يأتى فى إطار تعزيز العلاقات السعودية المصرية الصينية. ويجسد افتتاح هذا المصنع رؤية المملكة فى إطلاق العنان للاستثمار الجريء وتحفيزه إلى أقصى حد، عن طريق التواجد كمستثمر نشط فى مختلف أنحاء المنطقة. كما شهد الحفل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الأطراف المساهمة فى المشروع.

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