حياة كريمة .. محطة لمعالجة المياه بقرية بلهاسة فى المنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تواصل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا، العمل على إنشاء محطة مياه معالجة بقرية بلهاسة بمركز مغاغة.



جدة - نرمين السيد - تواصل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا، العمل على إنشاء محطة مياه معالجة بقرية بلهاسة بمركز مغاغة. وتقام محطة معالجة قرية بلهاسة، على مساحة 12 فداناً، وتعمل بطاقة استيعابية 15 ألف متر مكعب يوميا، وفى المستقبل 25 ألف متر مكعب.

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