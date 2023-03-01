خالد ميرى يستعرض برنامجه لـ نقابة الصحفيين خلال زيارته دوت الخليج (صور)

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ميرى، تحدث مع عدد من الزملاء، وأجاب على استفسارات عدة، بشأن برنامجه، متحدثا عن السنوات التى قضاها بين جنبات النقابة، فى مختلف المواقع، مشددا على أن ترشحه يستند إلى تلك الأعوام التى أختير فيها بثقة المجتمع الصحفى.
وشدد خالد ميرى، فى حديثه على هامش الزيارة على أن ترشحه جاء فى وقت حرج، خلال فترة لا تقبل تباطؤا أو مزايدة أو تشكيكا فى النوايا، مستعرضا بعض المجهودات التى اضطلع بها لخدمة الجماعة الصحفية، مؤكدا أنه وفى سنين عمله النقابى، خاض معارك وواجه تحديات استطاع بفضل الله ثم تكاتف ومساندة الصحفيين فى تجاوزها.
ولفت المرشح نقيبا للصحفيين، إلى بعض ملامح برنامجه الانتخابى، والتى تضمنت أطر مشروع العلاج والمعاشات وإعانة البطالة ومشروع مدينة الصحفيين، وغيرها من الخدمات التى تقدمها النقابة للصحفيين وأسرهم.
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