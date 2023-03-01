محافظ القاهرة: القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة لإحداث توازن فى الأسعار

جدة - نرمين السيد - قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن خدمة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، خاصة فى ظل التحديات العالمية التى يشهدها العالم وارتفاع الأسعار.





وأشار المحافظ إلى أن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة لإحداث توازن فى الأسعار بالسوق المحلى وتوفير السلع للمواطنين. وثمن المحافظ، جهود الغرفة التجارية ومديريتى التموين والطب البيطرى وكبار التجار الذين ساهموا فى إنشاء منافذ "أهلا رمضان" بأحياء العاصمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبأقل من مثيلاتها فى السوق، مشيرا إلى أنه يوجد رصيد كافى من السلع. جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والشمالية استمع خلاله لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

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