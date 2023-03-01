محمد صلاح على موعد مع التاريخ.. ليفربول يتفوق على وولفرهامبتون بالأرقام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 03:30 مساءً - يستضيف فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره وولفرهامبتون فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" ضمن مؤجلات الجولة الـ7 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد وولفرهامبتون

ويتفوق ليفربول تاريخيا في مواجهاته ضد وولفرهامبتون ، حيث التقي الفريقين في 68 مباراة نجح الريدز في الفوز خلال 39 مباراة والتعادل في 11 وخسارة 18 مواجهة أمام وولفرهامبتون.

كما نجح لاعبو ليفربول في تسجيل 106 هدفاً في مرمى وولفرهامبتون الذي اكتفى بإحراز 61 فقط حيث يمتلك النجم التاريخي روجر هانت 9 أهداف في مباريات الناديين بصدارة ترتيب هدافي اللقاءات التاريخية.

ليفربول ضد وولفرهامبتون.. سجل صلاح التهديفي

ويمتلك محمد صلاح سجل تهديفي جيد في مبارياته أمام فريق وولفرهامبتون ، حيث لعب أمامهم 12 مباراة سابقة حقق الفوز في 9 والتعادل في 1 والخسارة في 2، وسجل الفرعون 4 أهداف وصناعة 3 آخرين بمجموع 7 أهداف كمساهمة.

ويترقب محمد صلاح تحقيق رقم قياسي في مباراة ليفربول وولفرهامبتون، خصوصا أن الفرعون أحرز 126 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز، وأصبح على بعد هدفين فقط من معادلة روبي فاولر، 128 حامل الرقم القياسي، ليكون الهداف التاريخي للفريق في "البريميرليج".

ويعول ليفربول في الكثير على هدافه الدولي المصري محمد صلاح في قيادة الفريق الى تحقيق المزيد من النقاط بحثاً عن التقدم مجدداً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد وولفرهامبتون

ويدخل الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب مباراة اليوم بحثاً عن تحقيق الفوز والعودة الى سكة الانتصارات من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي بعد سلسة النتائج المتذبذبة التي يعاني منها الريدز خلال الفترة الحالية.

ويحل ليفربول في المركز الـ7 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 7 مواجهات وتسجيل 38 هدفاً وتلقي 28.

ليفربول ضد وولفرهامبتون

في حين يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلهم والخسارة في 12 مباراة وتسجيل 18 هدفاً وتلقي 33.

وفي حال فوز ليفربول سيكون بمقدوره الوصول الى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق نقطتين عن نيوكاسل صاحب الترتيب الخامس من المسابقة، بينما ستمنح نقاط اللقاء فريق وولفرهامبتون دفعة كبيرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث سيرتقي للمركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة عن صاحب الترتيب الـ13.