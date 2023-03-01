«القوى العاملة» تنظم ندوة حول ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية ندوة تثقيفية بمركز ومدينة بنى عبيد، بالقاعة الكبرى بالمبنى الاجتماعى بنادى بنى عبيد الرياضى، تحت عنوان "نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب"، بحضور الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، ومديرى البنك الأهلى وبنك مصر وممثلى مديرية الشباب والرياضة.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتشجيع الشباب للبدء فى العمل الجاد للنهوض باقتصاد الوطن ودفع عجلة الإنتاج، وذلك من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية فى تقريره للوزارة، أنه بدأت أعمال الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها المحاسب متولى عبد العال رئيس مركز بنى عبيد، كما نوه مدير المديرية فى كلمته رؤية الوزارة للحد من البطالة فى إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تعزيز الإبتكار والإخلاص فى العمل بين فئات الشباب من الجنسين بمراحلهم المختلفة وإيجاد حلول مبتكرة وجديدة تناسب المستجدات فى سوق العمل وإختيار المشروع المناسب حسب كل المنطقة وإحتياجتها.

وأضاف مدير المديرية، أن الدكتور مكرم رضوان النائب عن دائرة بنى عبيد أكد ضرورة سعى الشباب للعمل فى القطاع الخاص لضمان فرصة عمل تكون مصدر دخل ثابت لهم، وتشجيع الدولة للشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر والعمل على تنميتها والاهتمام بالمشروعات الحرفيه بمختلف أنواعها، والتأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه المرحلة التى تحتاج إلى تضافر كل الجهود للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التى تطال كل دول العالم.