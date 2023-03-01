ضبط مركز خاص مخالف لعلاج الإدمان فى الزقازيق

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بمشاركة مفتشى الإدارة الصحية بالزقازيق، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بالمحافظة، حملة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة الزقازيق.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة، وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وجرى خلال الحملة مداهمة مركز خاص لعلاج الإدمان، مكون من 4 طوابق، يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وغير مستوف للاشتراطات الصحية، ودون اتباع السياسات والمعايير الطبية الصحيحة لقانون الصحة النفسية، ويديره أشخاص غير مؤهلين، يقومون بمزاولة مهنة الطب البشرى، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة فى التخلص الآمن من النفايات، وغيرها مما يؤدى إلى انتشار العدوى بين النزلاء.

من ناحيته، أوضح الدكتور هشام مسعود، أن فريق التفتيش عثر على 35 شخصا من المدمنين والمرضى النفسيين، محتجز بالمركز، دون وجود أى فريق طبى أو إشراف طبى عليهم، ما يعرضهم إلى الخطر الداهم، برغم من تقاضى مقابل مادى يصل إلى 7000 آلاف جنيه للفرد شهريا على حد قولهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم رقم 5048 لسنة 2023 جنح مركز الزقازيق.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة على المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة، وغيرها من المنشآت الغذائية والحيوية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، منوها بعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، التى من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر والتقدير لمفتشى الحملة، ولجميع المشاركين فى هذا العمل من رجال الشرطة، وفريق إدارة العلاج الحر وغيرهم، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.