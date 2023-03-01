مجمع تمور الوادى الجديد.. قلعة صناعية تستعد لرمضان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - انتهى مجمع التمور الحكومى بمحافظة الوادى الجديد، أكبر مصانع المحافظة، من استعداداته لشهر رمضان، بتجهيز أكثر من 25 صنفا من التمور عالية الجودة، أبرزها: البلح الخام والبلح منزوع النوى والمحشو بالمكسرات والفول السودانى والفستق واللوز وبلح مغطى بالشيكولاتة والبلح الخام.





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