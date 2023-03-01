جدة - نرمين السيد - تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وتجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا. وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دروة التابعة لمركز ملوى خلال يومى 27 و28 من فبراير الماضى، وتم الكشف الطبى على 1938 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات. وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وتم الكشف على "329 حالة جراحة، 540 حالة أطفال، 317 باطنة، 125 نساء، 103 أسنان، 213 جلدية، و212 أنف وأذن، و99 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 138 مريضا، و7 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 103 مرضى، وخلع أسنان لـ 12 حالة، وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج"، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ 101 مترددا، وذلك من خلال 10 عيادات متنقلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «صحة المنيا» تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ 1938 حالة فى قرية دروة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.