القوى العاملة: فرص عمل ومشروعات صغيرة للشباب بالبحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 02:23 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بشأن عقد لقاء مع اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وذلك بديوان عام المديرية ، لمناقشة سبل التعاون فى توفير فرص عمل جديدة للشباب خريجي التدريب المهنى ، أو البدء فى عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية داخل المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة لهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين فى هذا الشان .

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ، فى تقريره ، أنه استقبل اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق السكرتير العام المساعد للمحافظة بمكتبه بديوان عام المديرية ، وذلك لحضور اجتماع صندوق التنمية المحلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التنمية المحلية والذى ياتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة و خطة الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ، بحضور كلا من احمد نصر الدين مدير الصندوق، و محمد عبد الفتاح مسئول القروض بالصندوق ،و نبيل صلاح الدين المدرب بوحدة التدريب المتنقلة، وجمع من السيدات خريجى الدورات التدريبية التي انتهت منها المديرية فى مجال التفصيل والحياكة ، مبيناً أن الفئات المستهدفة هى المرأة المعيلة وشباب الخريجين من الجنسين وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف والمهارات اليدوية ومحدودى الدخل.

وأضاف مدير المديرية ان سكرتير عام المحافظة قام بمناقشة السيدات من خريجي دورات التفصيل والخياطة التي قامت المديرية بها والرد على استفساراتهم وذلك لتذليل اى عقبة تواجههم ، كما أوضح مدير الصندوق الخدمات التى يقوم بها الجهاز والمميزات التى يقدمها الصندوق فى إقامة المشروعات ومن هذه الخدمات التى يقوم بها الجهاز التدريب المجانى لتأهيل المواطنين لإقامة المشروعات والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، وأيضا عمل دراسات جدوى استرشادية وقروض ميسرة لتمويل المشروعات الجديدة والقائمة، كما يقدم دعم فنى وادارى وتسويقى وفرص للمشاركة فى مختلف المعارض الداخلية والخارجية ، كما تم شرح أنظمة التمويل للمشروعات حيث أن الصندوق يقدم أنظمة متعددة حسب نوع المشروع سواء كان انتاجى أو صناعى أو تجارى أو خدمي أو سياحى أو زراعى، وبين أن الصندوق يساعد فى استخراج الأوراق والمستندات والتراخيص المطلوبة وشهادتى التصنيف والمزايا، كما ذكر الشروط العامة للحصول على القرض ونوافذ الإقراض المتعددة.