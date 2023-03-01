معهد الفلك: لم نسجل أي زلازل بالقاهرة الكبرى.. واهتزازات اليوم ناجمة عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 02:23 مساءً - أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عدم تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل، أي زلازل في نطاق القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، بعد تلقي المعهد عدة تقارير من مواطنين تفيد بشعورهم باهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.

وذكر المعهد - في بيان أصدره اليوم - أنه "تم رصد اهتزازات ناجمة عن أعمال إنشائية في المنطقة ولذلك لا يوجد داع للقلق بشأن هذه الاهتزازات، التي يمكن أن تكون ناجمة عن الأنشطة الإنشائية المجاورة".

وناشد المسئولين عن هذه الأعمال الإنشائية بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للأمان والسلامة.

وشدد المعهد على أنه في حالة وجود أي تطورات أو مستجدات، سيتم إصدار بيانات إضافية من قبل المعه