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معهد الفلك: لم نسجل أي زلازل بالقاهرة الكبرى.. واهتزازات اليوم ناجمة عن...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 02:23 مساءً - أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عدم تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل، أي زلازل في نطاق القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، بعد تلقي المعهد عدة تقارير من مواطنين تفيد بشعورهم باهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.

وذكر المعهد - في بيان أصدره اليوم - أنه "تم رصد اهتزازات ناجمة عن أعمال إنشائية في المنطقة ولذلك لا يوجد داع للقلق بشأن هذه الاهتزازات، التي يمكن أن تكون ناجمة عن الأنشطة الإنشائية المجاورة".

وناشد المسئولين عن هذه الأعمال الإنشائية بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للأمان والسلامة.

وشدد المعهد على أنه في حالة وجود أي تطورات أو مستجدات، سيتم إصدار بيانات إضافية من قبل المعه

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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