القوى العاملة تناقش سبل توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة للشباب بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر حول عقد لقاء مع أحمد عبد العزيز مرزوق السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمناقشة سبل التعاون فى توفير فرص عمل جديدة للشباب خريجى التدريب المهنى، أو البدء فى عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية داخل المحافظة.





ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة لهم وفقا لمتطلبات سوق العمل والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين فى هذا الشان.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر، فى تقريره، أنه استقبل أحمد عبد العزيز مرزوق السكرتير العام المساعد للمحافظة بمكتبه بديوان عام المديرية، لحضور اجتماع صندوق التنمية المحلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التنمية المحلية والذى ياتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخطة الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بحضور أحمد نصر الدين مدير الصندوق، ومحمد عبد الفتاح مسؤول القروض بالصندوق، ونبيل صلاح الدين المدرب بوحدة التدريب المتنقلة، وجمع من السيدات خريجى الدورات التدريبية التى انتهت منها المديرية فى مجال التفصيل والحياكة، مبينا أن الفئات المستهدفة هى المرأة المعيلة وشباب الخريجين من الجنسين وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف والمهارات اليدوية ومحدودى الدخل.

وأضاف مدير المديرية أن سكرتير عام المحافظة ناقش السيدات من خريجى دورات التفصيل والخياطة التى قامت المديرية بها والرد على استفساراتهم وذلك لتذليل أى عقبة تواجههم، كما أوضح مدير الصندوق الخدمات التى يقوم بها الجهاز والمميزات التى يقدمها الصندوق فى إقامة المشروعات ومن هذه الخدمات التى يقوم بها الجهاز التدريب المجانى لتأهيل المواطنين لإقامة المشروعات والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأيضا عمل دراسات جدوى استرشادية وقروض ميسرة لتمويل المشروعات الجديدة والقائمة، كما يقدم دعما فنيا وإداريا وتسويقيا وفرصا للمشاركة فى مختلف المعارض الداخلية والخارجية.

كما تم شرح أنظمة التمويل للمشروعات وتوضيح أن الصندوق يقدم أنظمة متعددة حسب نوع المشروع سواء كان إنتاجيا أو صناعيا أو تجاريا أو خدميا أو سياحيا أو زراعيا، وبين أن الصندوق يساعد فى استخراج الاوراق والمستندات والتراخيص المطلوبة وشهادتى التصنيف والمزايا، كما ذكر الشروط العامة للحصول على القرض ونوافذ الإقراض المتعددة.