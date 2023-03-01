الزراعة: افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للتمور بحديقة الأورمان فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور، باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل للشباب، وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن التوجه بالنهوض فى زراعات النخيل يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التى تنفذها مصر حالياً فى إطار التوجيهات الرئاسية، التى تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتى توشكى والعوينات.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور تقوم على التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى الى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع على المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الاكثر احتياجا.

واشار رئيس قطاع الارشاد الزراعى إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وأن الدولة المصرية مهتمة بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا.

وأضاف عزوز خلال افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للتمور: نظراً للظروف المُناخية المتنوعة ووفرة المساحات الزراعية فإن مصر تزرع العديد من أصناف التمور فى العديد من محافظات الجمهورية مثل الوادى الجديد، أسوان، الجيزة، الشرقية، البحيرة، دمياط، مطروح، وغيرها حيث تزرع الأصناف الرطبة، الجافة، نصف الجافة.

وأوضح عزوز أن هناك تعاون وثيق بين وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة للنهوض بزراعة وتصنيع وتصدير هذا المحصول الهام إستراتيجا، وقامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور بمصر، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو " وجارى حالياً تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.

وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال قطاع الإرشاد الزراعى بتقديم كافة آوجه الدعم الفنى لجميع المزارعين المهتمين بزراعة وإنتاج التمور، من خلال الندوات الإرشادية وغيرها لتعظيم الإستفادة من زراعة النخيل وزيادة الإنتاجية بجودة عالية.

وأوضح عزوز أن الدولة مهتمة بتنظيم مهرجانات التمور والتى تساهم فى الانتقال من مرحلة الزراعة التقليدية فى التمور، إلى مرحلة زيادة سلاسل القيمة المضافة والاهتمام بالتعبئة والتعليف والتصنيع لجميع منتجات التمور.

وتشمل فعاليات المهرجان على فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، كذلك عروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامه للمحافظات المنتجه للتمور.

و تعمل وزارة الزراعة على تشجيع زراعة أصناف النخيل المطلوبة عالمياً لتصديرها بالجودة العالمية المطلوبة، مما يؤدى إلى زيادة صادرات مصر من هذا المحصول الهام وايضاً التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة لزراعة الأنسجة.

و تقوم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بتنفيذ الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وإصدار النشرات الإرشادية والنصائح للمزراعين، لمساعدتهم فى التغلب على القضاء على هذه الحشرة الهامة وحماية زراعات النخيل لديهم ومتابعة مكافحة سوسة النخيل، بالمناطق المنزرعة بالنخيل من أجل الحفاظ على هذا المحصول الإستراتيجى الهام مع العمل على الإكتشاف المُبكر لها مما يسهل القضاء عليها قبل إنتشارها.