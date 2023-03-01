القوى العاملة تعلن عن 190 فرصة عمل بالقاهرة والمنوفية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، عن 90 فرصة عمل بشركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة الموجودة فى سيتى سنتر الماظة بالقاهرة، و100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الاصغر بمحافظة المنوفية





جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الادارة نسقت مع الشركات المذكورة لتوفير فرص العمل للذكور والإناث داخل الشركات وفروعها المختلفة، وتضمنت فرص العمل المتوفرة فى القاهرة: 10 موظف قسم المبيعات، و20 جزارا، و20 خبازا، و20 شيف جبن، و20 سماكا، من الذكور فقط مع خبرة سنة على الأقل فى المجال براتب يبدأ من 3500 جنيه حتى سن 35 سنة، ويتم التقديم لشغل تلك الوظائف من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها: 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر او من خلال التواصل على الارقام 01029022196 – 01144997799، 01069165736، 01028711259. وأضافت المدير العام، أنه تم توفير 100 فرصة عمل للعمل فى وظيفة (منسقة ميدانية) للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الاصغر بمحافظة المنوفية، من حملة المؤهللات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة براتب يبدأ من 4000 جنيه بالاضافة إلى الحوافز والتأمين الصحى والإجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، ومواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا والاجازة الآسبوعية يومى الجمعة والسبت، ويمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01024956781 – 01280434414، كما يمكن التقديم من خلال فروع المؤسسة بالمحافظات كما هو موضح فى الاعلان المرفق.

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