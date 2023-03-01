تكريم الضباط وأسر الشهداء والمصابين فى اليوم العالمى للحماية المدنية

جدة - نرمين السيد - بدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الحماية المدنية والوقوف دقيقة حدادا على أرواحهم.

وشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلى لجهود الإدارة العامة للحماية المدنية، أعقبته كلمة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والتى تضمنت استعراض الجهود والتضحيات التى قام بها رجال الحماية المدنية، مثمنا ما قام به شهداء ومصابو الحماية المدنية من رجال الإطفاء والمفرقعات والإنقاذ النهرى.

كما تم تسليط الضوء على الإمكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الأمنية التى ينتهجها القطاع فى التعامل مع البلاغات.

وتطرق إلى الدورات التدريبية التى تنظمها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والإسعافات الأولية لديهم.



وأشاد بالتنسيق والتكاتف مع رجال القوات المسلحة الذين يعملون فى نفس المجال.

كما تم خلال الاحتفال منح درع الحماية لضباط القوات المسلحة المشاركين فى الاحتفال، ولضباط الحماية الذين أوفوا العطاء، وتكريم أسر الشهداء ومصابى الحماية المدنية ورجال الحماية المدنية من ضباط وأفراد، وتم كذلك تكريم الفائزين فى المسابقات السنوية لمراكز تدريب الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.