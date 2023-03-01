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تعديلات مؤقتة بـ جدول بعض القطارات بسبب مشروع نفق عرابى فى الزقازيق

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أحمد عبد الرؤوف 2023-03-01 13:38 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراء بعض التعديلات المؤقتة، على جدول بعض القطارات؛ نظرا لأعمال تنفيذ مشروع نفق (أحمد عرابى) أسفل خطوط السكة الحديد بحوش محطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لربط شرقها بغربها.

وقالت الهيئة، فى بيان اليوم الأربعاء، إن أعمال التنفيذ تبدأ اعتبارا من غد الخميس، أعمال المشروع بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وأوضحت أنه تيسيرا على الركاب، وبوصول القطارات القادمة من القاهرة إلى المنصورة طريق خط الشرق بمحطة الزقازيق برصيف رقم (5)، ينزل الركاب ويستقلون القطار المتجه من الزقازيق إلى المنصورة المتواجد برصيف رقم (4).

وأشارت إلى أنه بالنسبة للقطارات القادمة من المنصورة إلى القاهرة، طريق خط الشرق بمحطة الزقازيق برصيف رقم (4)، ينزل الركاب ويستقلون القطار المتجه من الزقازيق إلى القاهرة المتواجد برصيف رقم (5)، وجرى مراعاة انتقال الركاب بنفس الرصيف بمحطة الزقازيق مع الأخذ فى الاعتبار التنسيق لوصول القطارات القادمة من القاهرة أو المنصورة إلى محطة الزقازيق بنفس المواعيد لعدم التأثير على مواعيد وصول الركاب.

ولفتت إلى تعديل جدول مسير قطارى 332 / 343 إكسبريس الصالحية / القاهرة وقطار 1112 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة طريق الطوالى الزقازيق / بنها / القاهرة كالجدول المرفق، وجدول قطار 1418 تحيا مصر الزقازيق / القاهرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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