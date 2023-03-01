انطلاق حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، السبت المقبل، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.





وأشار وزير الزراعة إلى أن الحملة ستكون من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت، مناشدا المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم فى حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن جهته، قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجرى توفير اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على الوجه الأكمل فى جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت صابر، إلى تكثيف الحملات الارشادية قبل وفى أثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشى مع استخدام الوسائل الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات فى أماكن ظاهرة لمربى الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين. بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس فى توصيل الرسائل الإرشادية للمربين.

وتابع أنه خلال الحملة سوف يجرى تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان، موضح بها الأمراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها.