مدير الحماية المدنية: الداخلية لا تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم للقوات لمواكبة المستجدات العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 01:27 مساءً - قال اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إن ما يشهده العالم خلال الفترات الاخيرة من مخاطر يتطلب ضرورة التعامل الأمثل مع تلك المخاطر للحفاظ على الارواح والممتلكات.

وأضاف مدير الإدارة، على هامش الحفل الذي نظمتة الداخلية اليوم للإحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أن وزارة الداخلية لاتدخر جهدا فى توفير الدعم اللازم لقوات الحماية المدنية لمواكبة المستجدات العالمية للتعامل الأمثل مع الكوارث والأزمات.

وأكد اللواء حازم فاروق أن الوزارة تستقطب خبراء أجانب لتعطى دورات للعاملين بالقطاع بالاضافة الى توفير احدث المعدات على مستوى العالم.