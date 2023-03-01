رئيس الوزراء: بدء انتقال عدد من الوزارات للعمل من مقراتها بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 01:27 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، من مقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى بدء الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات والجهات للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن وزير النقل عرض خطة نقل الموظفين، عبر عدة وسائل للنقل الجماعى، ويتم حاليا التنفيذ بكفاءة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الوزارات والجهات الأخرى، تباعا، خلال المرحلة المقبلة.