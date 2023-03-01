حياة كريمة- القوى العاملة: تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة بـ4 محافظات

جدة - نرمين السيد - وذلك بإجمالى مبلغ مليون و71 ألف جنيه يستفيد منها 20 فرد من أفراد تلك الأسر مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة" بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيا وصحيا، والتى وصل خلال العام المنقضى 2022 إجماليها إلى 9 ملايين و 470 ألفاً و670 جنيها استفاد منها 86 من العمالة غير المنتظمة.

وسلمت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير منال عبد العزيز، وفقا لبيان صحفى، الشهادات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

وأضاف البيان، أن هذه التعويضات تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 4 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات:الجيزة، وقنا، والقاهرة، وكفر الشيخ، وهم: سعد ظريف عزمى بسالى، وعبدالله عيد شبل، وهشام سيد فهمى محمود، ومدحت رمضان محمد.

وأوضح البيان أن إجمالى التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 700 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة تعويضات نسبة عجز لـ 3 عمال مصابين، من محافظة قنا بلغت 371 ألفاً و336 جنيها، كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة، وهم: أحمد عبد الرحيم محمد، ومحمد طه على غريب، و كرم جمال مدنى عبد المولى.

وقدمت رئيس الإدارة المركزية العزاء لأسر العمال المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للعمال المصابين، مؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر.

وأكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة فى الحصول على مستحقاتها.