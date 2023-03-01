جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف أبرز المشروعات الجارية، ومنها إنشاء 63 عمارة سكنية و13 وحدة اجتماعية، و131 مجمع خدمات زراعية ومشروع كهرباء، و35 مستشفى مركزى ونقطة إسعاف، و818 فصلا دراسيا وصيانة 95 مدرسة، و6 مراكز تنمية أسرة ومركز تأهيل، و147 محطة مياه شرب ومعالجة صرف، و118 برج شبكات محمول وألياف ضوئية، و119 مجمع خدمات حكومية ومكتب بريد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياة كريمة».. شمس التنمية تشرق فى قرى أسوان (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.