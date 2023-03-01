ذاكرة حية لأمة أبية.. المتحدث العسكرى ينشر «بروموهات» حول يوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، نشر المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية مجموعة "بروموهات" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، حول ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، الذى تحتفل به مصر سنويًا فى يوم 9 مارس من كل عام.
وذكرت الـ"بروموهات" أنّ صفحات التاريخ مليئة بالذكريات والحكايات، والبطولات وتضحيات، وأنّ رجال القوات المسلحة أبطال، استطاعوا أن يواجهوا المستحيل، وأنّه من جيل لجيل، فإنّ مصر دائمًا ولادة، وأنّ شهداء مصر أبطال ورثوا الكبرياء، وعلموا أبناءهم معنى الفداء.
وأشار فيديو آخر، إلى أنّ مصر دائمًا ولادة، وأنّه من صلبها يخرج الرجال، وأنّ رجال القوات المسلحة أقسموا على صون أرض مصر، وتحقيق المستحيل فى سبيل حماية أمنها القومى، وأنّ الشهادة أمل وحلم يتمناه أبنائهم، موضحة أنّ البطولة اختيار لكن الشهادة "قدر".
ويوم الشهيد أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصرى عبد المنعم رياض، ونعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التى تعتبر أكبر وسام عسكرى مصرى.
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