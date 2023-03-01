القطار السريع.. شريان جديد للتنمية فى مصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز مشروعات النقل التى تنفذها الدولة مشروع القطار السريع، والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عنه. ويهدف مشروع القطار السريع إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب ملايين المواطنين من الإسكندرية وحتى توشكى.

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