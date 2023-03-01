مجلس الوزراء: مد الخدمة لـ520 طبيبا بعد بلوغ سن المعاش لمدة عامين

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لـ 520 طبيبا.



جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لـ 520 طبيبا. جاء ذلك ضمن مجموعة من القرارات المهمة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

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