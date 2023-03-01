جدة - نرمين السيد - ووجه مدبولى عدة رسائل حول الاستثمار فى مصر، وهو ما نرصده فى الفيديوجراف التالى.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لدولة قطر على حفاوة الاستقبال التى لمسها وأعضاء الوفد الرسمى فى هذه الزيارة الرسمية، التى تعدُ الأولى لرئيس وزراء مصرى للدوحة منذ سنوات، كما رحب بالحضور من المسئولين ورجال الأعمال القطريين.
وأثنى الدكتور مصطفى مدبولى على التطور الكبير الذى شهدته دولة قطر، نتيجة الجهد الكبير الذى تقوم به الحكومة، والصحوة الحضارية بها، والتنظيم المتميز لكأس العالم 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسائل طمأنة من رئيس الوزراء للمستثمرين (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.