رسائل طمأنة من رئيس الوزراء للمستثمرين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووجه مدبولى عدة رسائل حول الاستثمار فى مصر، وهو ما نرصده فى الفيديوجراف التالى.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لدولة قطر على حفاوة الاستقبال التى لمسها وأعضاء الوفد الرسمى فى هذه الزيارة الرسمية، التى تعدُ الأولى لرئيس وزراء مصرى للدوحة منذ سنوات، كما رحب بالحضور من المسئولين ورجال الأعمال القطريين.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولى على التطور الكبير الذى شهدته دولة قطر، نتيجة الجهد الكبير الذى تقوم به الحكومة، والصحوة الحضارية بها، والتنظيم المتميز لكأس العالم 2022.